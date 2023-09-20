В Минфине Британии считают, что Западу необходимо конструктивно взаимодействовать с КНР

Как отметили в ведомстве, нельзя игнорировать Китай в вопросе развития искусственного интеллекта

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Западным странам следует конструктивно взаимодействовать с КНР в сфере экономики и современных технологий, в частности, нельзя игнорировать Китай в вопросе развития искусственного интеллекта. Об этом заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант.

"Не важно, согласны мы с политическим режимом Китая или нет, он никуда не исчезнет. У нас есть выбор: постараемся ли мы конструктивно взаимодействовать там, где можем?" - сказал министр в интервью газете Politico, отвечая на вопрос об участии Китая в саммите по безопасному применению искусственного интеллекта, который состоится в Соединенном Королевстве в ноябре.

Ранее Politico сообщала, что официальные лица США и ЕС предпочли бы, чтобы Китай не участвовал в саммите. Между тем, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Эйдриенн Уотсон заявила, что "Соединенные Штаты согласны с участием Китая в саммите".

Министр отметил, что "если вы [страны Запада] пытаетесь создать структуры, которые сделают ИИ чем-то, что в целом принесет пользу человечеству, то вы не можете просто игнорировать вторую по величине экономику мира". Он подчеркнул, что "иногда диалог может быть полезен" и не означает отказа от ценностей, которых придерживаются западные страны.

Глава британского Минфина добавил, что участие Китая в саммите необходимо, если демократические страны действительно хотят избежать разделения мира на различные режимы регулирования быстро развивающихся технологий. При этом Хант отметил, что разделение уже можно наблюдать в интернете, поскольку КНР расширяет свою сферу влияния в этой области.

19 сентября глава британского МИД Джеймс Клеверли подтвердил, что КНР получила приглашение принять участие в саммите по безопасному применению искусственного интеллекта (ИИ), который пройдет в Великобритании в начале ноября.