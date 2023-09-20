20 сентября, 08:12,
обновлено 20 сентября, 09:28

В ЦБ заявили о наращивании расчетов Африки с Россией за экспорт в "дружественных" валютах

Роман Канащук/ ТАСС
Здание ЦБ РФ
© Роман Канащук/ ТАСС

Они увеличились до 78,8%, следует из статистики Банка России по валютной структуре расчетов за экспорт и импорт

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Страны Африки в июле 2023 года существенно увеличили расчеты с Россией за экспорт в "дружественных" валютах, при этом сократив расчеты в рублях, следует из статистики Банка России по валютной структуре расчетов за экспорт и импорт.

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Так, расчеты африканских стран с Россией в "дружественных" валютах в июле увеличились до 78,8% с 39,1% месяцем ранее, что стало самым высоким значением с января 2021 года, более ранние данные опубликованы не были. При этом доля расчетов в рублях в июне составляла 48,3%, а в июле она уменьшилась до 12,7%, что стало самым низким показателем с июня 2022 года.

Также из данных Банка России следует, что доля расчетов стран Африки с РФ с помощью "недружественных" валют, преимущественно таких, как доллар и евро, в июле 2023 года сократилась до 8,5% с 12,6% в июне, хотя в январе 2021 года показатель составлял 98,2%.

Данные по расчетам за импорт из Африки не продемонстрировали яркой динамики: доля рубля составила в июле 34% после 24,9% месяцем ранее, доля "недружественных" валют - 47,4% после 47,8%, а "дружественных" - сократилась до 18,7% с 27,3% в июне. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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