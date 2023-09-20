В ЦБ заявили о наращивании расчетов Африки с Россией за экспорт в "дружественных" валютах

Они увеличились до 78,8%, следует из статистики Банка России по валютной структуре расчетов за экспорт и импорт

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Страны Африки в июле 2023 года существенно увеличили расчеты с Россией за экспорт в "дружественных" валютах, при этом сократив расчеты в рублях, следует из статистики Банка России по валютной структуре расчетов за экспорт и импорт.

Так, расчеты африканских стран с Россией в "дружественных" валютах в июле увеличились до 78,8% с 39,1% месяцем ранее, что стало самым высоким значением с января 2021 года, более ранние данные опубликованы не были. При этом доля расчетов в рублях в июне составляла 48,3%, а в июле она уменьшилась до 12,7%, что стало самым низким показателем с июня 2022 года.

Также из данных Банка России следует, что доля расчетов стран Африки с РФ с помощью "недружественных" валют, преимущественно таких, как доллар и евро, в июле 2023 года сократилась до 8,5% с 12,6% в июне, хотя в январе 2021 года показатель составлял 98,2%.

Данные по расчетам за импорт из Африки не продемонстрировали яркой динамики: доля рубля составила в июле 34% после 24,9% месяцем ранее, доля "недружественных" валют - 47,4% после 47,8%, а "дружественных" - сократилась до 18,7% с 27,3% в июне.