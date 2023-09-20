В АТОР прогнозируют рост турпотока из Ирана к концу года

Этому будет способствовать запуск группового безвизового туробмена между странами, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма Артур Мурадян

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен тысяч туристов из Ирана могут посетить Россию до конца 2023 года, росту туристического потока будет способствовать запуск группового безвизового туробмена между странами. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Пока, я думаю, речь идет о нескольких сотнях тысяч туристов", - сказал он.

Эксперт отметил, что запуск группового безвизового туробмена между странами увеличит турпоток из Ирана в Россию. "Безвиз гораздо более актуален для граждан Ирана при посещении России с туристическими целями, потому что для россиян по факту отмена виз для групповых поездок снимает необходимость тратить лишние 30-40 минут на получение визы по прилете. Поэтому это такая квази-отмена. Я не думаю, что это существенно увеличит турпоток россиян в Иран, а вот увеличение иранского потока в Россию выглядит гораздо более реально", - пояснил он.

По словам вице-президента АТОР, граждане Ирана при посещении России в основном отправляются в Москву и Санкт-Петербург. Также пользуются популярностью поездки в Татарстан и на Северный Кавказ. Россияне посещают Иран с целью культурно-исторического и гастротуризма. "Мы видим, что поток в Иран продолжает расти. Эта страна довольно бюджетная как с точки зрения перелетов, так и с точки зрения расходов при нахождении в ней", - сказал Мурадян.

По оценке туроператора "Интурист", запуск группового безвиза между странами положительно скажется на иранском турпотоке в Россию, так как позволит кратно сократить расходы на путешествия в РФ. "Учитывая, что граждане Ирана путешествуют семьями, это сильно увеличит привлекательность путешествий в Россию", - сообщили ТАСС в компании. Однако, по мнению туроператора, видимого влияния на иранский турпоток следует ожидать не ранее 2024 года, так как туристический сезон для иранского рынка длится с середины июня до середины сентября.

"Важно, чтобы механизм безвизового туробмена был автоматизирован и максимально отработан перед запуском. В этом случае мы сможем получить результат уже в марте, в период Навруза - иранского нового года, когда у них длительные каникулы", - пояснили в компании.

О групповом безвизе с Ираном

О том, что Россия и Иран в 2023 году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами, сообщил в марте министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Соглашение было заключено 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней. Минэкономразвития РФ сообщало, что безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном возобновился 1 августа 2023 года.

Поездка в Россию первой безвизовой иранской туристической группы в составе девяти представителей аккредитованных туроператоров запланирована на 21 сентября.