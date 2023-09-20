Калининградский янтарный комбинат добыл самородок весом 1,4 кг

Его назвали "Байкал"

КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Редкий самородок янтаря весом 1,4 кг добыли в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината, сообщила пресс-служба предприятия.

"Восьмой по счету в добычном сезоне нынешнего года янтарный гигант весом 1,4 кг извлечен из "голубой земли" 8 сентября и по традиции, существующей на предприятии, получил имя, связанное с памятной датой - Днем озера, который в России отмечался 10 сентября. Камень назван "Байкал" - в честь самого большого в мире источника пресной воды", - говорится в сообщении.

Самородок "Байкал" - монолитный камень треугольной формы, плотной структуры с незначительными приповерхностными и боковыми сколами. Поверхность камня покрыта местами гладкой, местами шероховатой коркой со средне выраженным окислением. Цвет уникального образца - медовый, отмечает специалист-геммолог комбината Анна Дугина, на которую ссылается пресс-служба.

Каждый подобный образец янтаря весом более 1 кг передается комбинатом в Гохран России, где экспертная комиссия проводит оценку и выносит решение, является ли образец драгоценным камнем или нет. Крупные образцы балтийского янтаря весом более 1 кг являются уникальными и относятся к самородкам.

"Самородки, не признанные драгоценными, передаются в коллекционное собрание предприятия или реализуются на специальных аукционах по продаже уникальных камней. Такие торги, как правило, проходят дважды в год. Первый состоялся в июне в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum, второй пройдет в онлайн-режиме 17 октября. На нем к продаже будут предложены 20 янтарных самородков", - рассказали в пресс-службе.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента России Владимира Путина, комбинат передали под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.