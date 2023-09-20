Президент Кении заявил о намерении Украины создать зерновой хаб в порту Момбаса

Уильям Руто также отметил, что Кения выступает за "мирное урегулирование конфликта" на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Украина намерена создать зерновой хаб в порту города Момбаса. Об этом сообщил президент Кении Уильям Руто по итогам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В Нью-Йорке провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который взял на себя обязательство создать в порту [города] Момбаса зерновой хаб для решения проблемы нехватки продовольствия в Восточной Африке", - написал президент в соцсети X (ранее Twitter).

Руто также отметил, что Кения выступает за "мирное урегулирование конфликта" на Украине, которое "служит приоритетной задачей для всего мира и необходимо для достижения общего процветания человечества".

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России. 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.