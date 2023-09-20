20 сентября, 08:17

Мосбиржа опровергла информацию о взломе данных

Представители торговой площадки отметили, что информация, опубликованная на некоторых ресурсах и якобы свидетельствующая о взломе сервера FTP биржи, является общедоступной и находится в открытом доступе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Опубликованная на некоторых ресурсах информация, якобы свидетельствующая о взломе сервера FTP Московской биржи, находится в открытом доступе, сообщается в Telegram-канале торговой площадки.

"Информация, опубликованная на некоторых ресурсах и якобы свидетельствующая о взломе сервера FTP биржи, является общедоступной и находится в открытом доступе на сайте Московской биржи", - отмечается в сообщении.

Эта информация включает тестовые примеры и конфигурации для компаний-разработчиков, которые используют их для отладки своего программного обеспечения для торговли на бирже, пояснили на торговой площадке.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о взломе данных Московской биржи. Утверждалось, что злоумышленники получили доступ к одному из FTP-серверов биржи (протоколу, предназначенному для хранения данных). 

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Россия
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