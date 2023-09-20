СМИ: индийский импорт нефти в августе сократился на 3,9%

По данным газеты Business Standard, он составил 18,73 млн тонн

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Индия сократила импорт нефти в августе на 3,9% в месячном исчислении, до 18,73 млн тонн. Об этом сообщает газета Business Standard со ссылкой на индийскую аналитическую компанию Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC).

По ее данным, закупки Индией нефти в августе снижались третий месяц подряд из-за технического обслуживания нефтеперерабатывающих предприятий, сокративших в результате поставки российских углеводородов. К падению импорта также привело уменьшение скидок на нефть из РФ и увеличение правительством налогов на непредвиденные доходы частных компаний от продажи продуктов нефтепереработки за рубеж в целях стимулирования роста продаж на внутреннем рынке, полагают эксперты РРАС.

Несмотря на это, объем индийского импорта нефти в августе текущего года вырос на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Импорт нефтепродуктов также увеличился на 26,5% по сравнению с августом 2022 года и составил 4,06 млн тонн.

По статистике Министерства торговли и промышленности Индии, индийско-российская торговля в 2022 году выросла более чем в 3 раза, до $39 млрд в основном за счет импорта российской нефти. В частности, объем поставок нефти и нефтепродуктов из РФ в Индию в денежном выражении увеличился в 2022 году до более чем $24 млрд с $3,5 млрд годом ранее.

По прогнозам ведомства, спрос на нефть в Индии к 2050 году вырастет почти на 80%, до 8,3 млн б/с с 4,7 млн б/с в 2021 году, на газ - почти в 3 раза, с 66 до 170 млрд куб. м.

Ранее в сентябре министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури предположил, что зависимость Индии от российской нефти "резко снизится" из-за более привлекательной в ценовом отношении нефти из стран Персидского залива. Между тем глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что страна не намерена отказываться от приобретения нефти у России, поскольку это соответствует интересам индийского народа.