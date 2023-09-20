Экс-министр Венгрии заявила, что страна не может быстро отказаться от российского топлива

Юдит Варга отметила, что для построения независимой энергетической системы предстоит длинный путь

МАДРИД, 20 сентября. /ТАСС/. Бывшая министр юстиции Венгрии Юдит Варга признала, что страна не может в одночасье отказаться от российского ископаемого топлива, а для построения независимой энергетической системы предстоит длинный путь.

"Венгрия сильно зависит от российского ископаемого топлива, - отметила политик в интервью газете El Debate. - 80% поставок газа венгерской экономики, включая домохозяйства, поступает из России". "За последние 10 лет мы сделали все возможное для построения независимой системы, но нам еще предстоит пройти долгий путь, - уточнила она. - Мы не можем отключиться в одночасье".

Россия пока остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года венгерская государственная компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м в год по трубопроводам, проложенным через Австрию и Сербию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" пришлось приостановить, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути на венгерскую территорию поступило 4,8 млрд куб. м газа.