Российско-китайский промпарк в Новосибирске намерен привлечь 120 млрд рублей инвестиций

Объект планируют разместить на западе выезда из города

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Российско-китайский индустриальный парк "Такот Толмачево", который планируют создать под Новосибирском, рассчитывает привлечь 120 млрд рублей инвестиций, следует из доклада министра экономического развития региона Льва Решетникова, представленного на всероссийском инвестиционном форуме "Инпарк" в Новосибирске.

"Частные промышленно-логистические парки Новосибирской области - "Такот Толмачево" - 120 млрд рублей [инвестиций]", - говорится в докладе. При общении с журналистами министр уточнил, что это потенциальный объем инвестиций, который планируется привлечь в создание производств в парке.

Ранее он сообщал, что парк разместится на западе выезда из Новосибирска, по старой дороге в аэропорт Толмачево. Основная цель парка - локализация китайских предприятий с производством. Первая презентация проекта состоялась на Восточном экономическом форуме. Он уточнил, что инвесторы у проекта новосибирские. "Купили землю, у них более 300 га, и планируют именно с акцентом на привлечение китайских резидентов", - добавил Решетников.

Всероссийский форум территорий развития и инвестиций "Инпарк - 2023", проходит в Новосибирске с 19 по 21 сентября. На площадке форума собрались порядка 300 участников из 45 регионов России. Агентство ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.