Зарегистрированным в столице предпринимателям предоставят до 3 млн рублей на развитие своих проектов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на гранты для социального бизнеса стартовал в Москве, максимальную сумму выделят действующим от трех до пяти лет предприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В Москве стартовал прием заявок на гранты для социально ориентированного бизнеса. Зарегистрированным в столице предпринимателям предоставят до 3 млн рублей на развитие своих проектов", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила и.о. заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в материале, за счет финансовой поддержки можно возместить до 75% затрат на аренду помещений, зарплату сотрудников, покупку программного обеспечения, проценты по кредиту или другие цели. Гранты также можно направить на оплату вознаграждения за использование франшизы.

Максимальную сумму - до 3 млн рублей - выделят предприятиям, действующим от трех до пяти лет на день подачи документов. Для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), зарегистрированных от года до трех лет, предусмотрена выплата до миллиона рублей. Финансовая поддержка тех, кто проработал от шести месяцев до года, составит до 500 тыс. рублей.

"Оператором субсидий выступает Фонд поддержки социальных проектов. Претенденты на получение грантов должны пройти обучение по одной из образовательных программ фонда. Полный список требований указан в постановлении правительства Москвы. Заявки принимаются до 19 октября по адресу: Пресненская набережная, дом 12, этаж/помещение 43/7. Посетителей ждут с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00", - пояснили в пресс-службе.

Проконсультироваться по документам, условиям и порядку предоставления поддержки можно по телефону +7 (495) 664-30-32 или +7 (800) 550-30-32. Социально ориентированные предприятия Москвы производят значимые для горожан товары и услуги, а также принимают на работу многодетных родителей, выпускников детских домов, людей с инвалидностью и представителей других уязвимых категорий населения.