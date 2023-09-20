РНКБ профинансировал строительство нового ЖК в Крыму почти на 2 млрд рублей

В первую очередь строительства войдут шесть восьмиэтажных корпусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. РНКБ профинансировал строительство первой очереди жилого комплекса "Долина роз" в Судаке почти на 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, предоставил финансирование ООО "Специализированный застройщик "Развитие девелопмент" (входит в группу компаний "Перспектива") на сумму 1,9 млрд рублей. Средства предоставлены до 2028 года в рамках проектного финансирования по строительству первой очереди жилого комплекса "Долина роз" в Судаке. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что новый ЖК расположен в окружении гор и спроектирован так, чтобы жители могли отдыхать, не выезжая за его пределы. В первую очередь строительства входят шесть корпусов по восемь этажей на 316 квартир и два корпуса с коммерческими помещениями. В комплексе также построят квартиры с патио на первых этажах и пентхаусами с террасами на последних.

"Инфраструктура жилого комплекса включает в себя открытый бассейн с зонами отдыха, шезлонгами и баней, многофункциональную спортивную площадку и workout, детские площадки с безопасным покрытием для разных возрастных категорий, велосипедную дорожку по всему периметру жилого комплекса, прогулочные аллеи с местами для отдыха", - добавили в пресс-службе.

Группа компаний "Перспектива" - девелопер курортной недвижимости в Крыму, за время работы компании на полуострове реализовано четыре проекта на площади более 30 тыс. кв. м.