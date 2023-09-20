В ЮАР возобновился рост потребительской инфляции

Она достигла в августе 4,8% в годовом исчислении

ПРЕТОРИЯ, 20 сентября. /ТАСС/. Потребительская инфляция возобновила рост в ЮАР после четырех месяцев падения и достигла в августе 4,8% в годовом исчислении. Об этом сообщило Статистическое управление ЮАР.

"Наибольший рост цен отмечается в секторе коммунальных услуг, - отмечает оно. - Так, тарифы на электроэнергию увеличились за текущий год на 15,3%, на воду - на 9,6%".

Продолжается рост цен на топливо, которое подорожало в августе по сравнению с июлем на 2,2% и на 16,8% в годовом исчислении. При этом цены на продукты питания снижаются в ЮАР уже пятый месяц подряд. Так, в августе они упали на 8% в годовом исчислении. Исключение составляет мясо, цены на которое увеличились в минувшем месяце на 9,8% в годовом исчислении.