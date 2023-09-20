Кабмин продолжит программу финансирования цифровизации крупных промкомпаний РФ

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что для тех компаний, которые вынуждены замещать зарубежные программные решения, правительство будет давать софинансирование, но при условии, что сами разработки будут делать эти компании и права на разработки останутся у них

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство России продолжит программу по финансовой поддержке цифровизации крупных отечественных компаний. Об этом в ходе пленарного заседания форума Kazan Digital Week сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Главный фокус правительства будет сосредоточен на поддержке цифровизации крупных отечественных компаний и здесь программа финансового участия будет продолжена", - сказал Шадаев.

Он отметил, что для тех компаний, которые вынуждены замещать зарубежные программные решения, правительство будет давать софинансирование, но при условии, что непосредственно сами разработки будут делать эти компании и права на разработки останутся у них, чтобы дальше могли их тиражировать.