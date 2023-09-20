В Кузбассе намерены возобновить производство бутилированной минеральной воды "Борисовская"

По данным исследований, вода накапливала целебные свойства более 40 млн лет в отложениях пород V Пермского периода

КЕМЕРОВО, 20 сентября. /ТАСС/. Производство минеральной воды "Борисовская" планируют возобновить в Кемеровской области, в торговые сети товар начнет поступать после получения разрешительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Новый собственник минеральной воды "Борисовская" - одноименный санаторий в Крапивинском муниципальном округе. Как сообщили в министерстве социальной защиты населения Кузбасса, который выступает учредителем санатория, производство бутилированной минеральной воды будет возобновлено. В торговые сети известная кузбасская вода из источника в селе Борисово начнет поступать после получения разрешительных документов и государственной регистрации", - говорится в сообщении.

Вода из Борисовского месторождения поднимается с глубины 300 м, по данным исследований, свои целебные свойства минеральная вода накапливала более 40 млн лет в отложениях пород V Пермского периода. Ранее продукция становилась победителем конкурса "Бренд Кузбасса".

Производство минеральной воды "Борисовская" было прекращено в 2021 году из-за банкротства предприятия. В феврале 2023 года в результате торгов новым владельцем стал государственный санаторий "Борисовский".