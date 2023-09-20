Дюков: "Газпром нефть", скорее всего, примет решение о выплате дивидендов за 9 месяцев

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть", скорее всего, примет решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 г., заявил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF. При этом у компании нет планов по выкупу акций у нерезидентов, а инвестиции сохранятся на уровне 2022 года.

"Планируем ли мы выплату? Это решение совета директоров и акционеров. Скорее всего да, такое решение будет принято. Вообще, сперва девять месяцев должны завершиться, должны быть подведены итоги, а после этого уже совет директоров примет решение", - сказал он. "Газпром нефть" также намерена сохранить объем инвестиционной программы в 2023 году на уровне прошлого года.

При этом планов проводить выкуп акций у нерезидентов у компании нет. "Не планируем. У нас совсем небольшой объем акций в свободном обращении. И даже в этом объеме у зарубежных инвесторов минимальная доля", - отметил Дюков.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что федеральные органы власти формируют позицию по просьбе "Лукойла" о выкупе до 25% своих акций у нерезидентов за счет собственных средств. Подобный выкуп уже осуществил ретейлер "Магнит", который приобрел 16,9 млн акций (16,6% от всех выпущенных акций) у миноритариев на сумму 37,4 млрд рублей.

В конце июня собрание акционеров "Газпром нефти" утвердило рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 81,94 руб. на акцию с учетом промежуточных дивидендов (69,78 руб. на акцию).

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тысяч гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.