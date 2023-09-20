"Газпром нефть" заявила, что нарастила переработку нефти в этом году до максимума

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" значительно увеличила переработку нефти в этом году, реагируя на ситуацию на топливном рынке страны, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Что касается переработки, мы увеличили ее объемы, чтобы обеспечить внутренний рынок, вы же видите, какая ситуация на внутреннем рынке. Увеличили существенно, максимально, насколько могли ", - сказал он в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

"Газпром нефть" в 2022 году переработала рекордный объем нефти - 41 млн тонн, сообщал в марте директор дирекции переработки нефти и газа компании Олег Ведерников. Он говорил, что в этом году НПЗ компании будут работать на технологическом максимуме и при сохранении объема загрузки сырьем произведут больше продукции.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тысяч гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.