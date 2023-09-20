Песков: торговая война Польши и Украины не последняя, такие конфликты еще впереди

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Конфликт Украины и Польши, разгоревшийся из-за экспорта зерна, не последний, новые торговые войны еще впереди. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, там понятно, все это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше", - сказал Песков. Он подчеркнул, что "украинский режим свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше и она будет все меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства". "Продолжение всех этих конфликтов впереди", - предрек представитель Кремля.