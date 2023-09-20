20 сентября, 09:10,
обновлено 20 сентября, 09:17

Песков: торговая война Польши и Украины не последняя, такие конфликты еще впереди

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Конфликт Украины и Польши, разгоревшийся из-за экспорта зерна, не последний, новые торговые войны еще впереди. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, там понятно, все это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше", - сказал Песков. Он подчеркнул, что "украинский режим свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше и она будет все меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства". "Продолжение всех этих конфликтов впереди", - предрек представитель Кремля. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация