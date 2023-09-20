"Газпром нефть" почти полностью перешла на юани и рубли в экспортных взаиморасчетах

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" практически полностью перешла в экспортных взаиморасчетах за нефть и нефтепродукты на юани и рубли, но не использует рупии. Об этом сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

"Нет. Мы не используем рупии. Мы используем в основном юани и рубли. Мы практически ушли от расчетов в долларах и евро", - сказал он.

Дюков также отметил, что компания не испытывает проблем с выводом валютной выручки. "У нас нет такой проблемы. Всю выручку, которую мы получаем от продаж наших нефти и нефтепродуктов на экспорт, мы получаем в короткие сроки", - сказал глава "Газпром нефти".

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тысяч гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.