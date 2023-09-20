20 сентября, 09:18,
обновлено 20 сентября, 09:33

"Алроса" приостановила продажу алмазов на два месяца

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" по запросу индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) приостановила распределение необработанных алмазов на сентябрь и октябрь из-за низкого спроса, говорится в официальном журнале GJEPC.

"Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе фабрик и сокращению распределения ресурсов", - сообщили в GJEPC.

В письме, на которое ссылается GJEPC, "Алроса" отмечала, что в условиях продолжающейся тенденции снижения спроса это решение поможет предотвратить затоваривание запасов. 

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Россия
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