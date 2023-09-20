NYT: Байден может передать Украине активы РФ по закону 1977 года

По информации газеты, США уже прибегали к IEEPA в прошлом для заморозки и передачи иностранных активов

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Американские эксперты пришли к выводу, что президент США Джо Байден может использовать схему передачи замороженных российских активов Украине, основанную на законе 1977 года, сообщает газета The New York Times (NYT).

По ее информации, группа юристов под руководством профессора Ларри Трайба предложила передать российские активы Киеву на основании принятого в 1977 году Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который позволяет президенту США регулировать передачу собственности от одного субъекта к другому. "Эти полномочия распространяются на передачу "любых прав, полномочий и привилегий", касающихся собственности, в которой заинтересованы иностранные государства и которая находится под юрисдикцией США", - приводит NYT выдержку из доклада экспертов.

Отмечается, что США уже прибегали к IEEPA в прошлом для заморозки и передачи иностранных активов. Таким образом 43-й американский президент Джордж Буш - младший заморозил активы Ирака после вторжения в Кувейт, а затем направил Компенсационной комиссии ООН для передачи пострадавшим от режима Саддама Хуссейна.

Трайб заявил NYT, что IEEPA "не призвана препятствовать внешней политике страны, отраженной действиями законодательной или исполнительной власти". Он также утверждает, что Россия не будет иметь права оспорить решение о передаче активов в случае, если оно будет принято.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что Вашингтон, его союзники и партнеры рассматривают варианты потенциального использования российских суверенных активов для восстановления Украины после конфликта.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В этой связи он заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.

В новость внесена правка (13:07 мск) - приводится с уточнением формулировки в четвертом абзаце, верно - Россия не будет иметь права оспорить решение о передаче активов