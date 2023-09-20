Пекин заявил о необходимости КНР, РФ и Монголии ускорить развитие экономического коридора

Министр иностранных дел Ван И также призвал страны углублять политическое взаимное доверие и использовать взаимодополняющие преимущества

ПЕКИН ,20 сентября. /ТАСС/. Пекин, Улан-Батор и Москва должны активизировать развитие совместной логистической инфраструктуры - экономического коридора Китай - Монголия - Россия. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Ван И на трехсторонних консультациях по безопасности в Москве.

"Мы должны продолжать <…> углублять политическое взаимное доверие, в полной мере использовать наши взаимодополняющие преимущества, ускорить строительство экономического коридора Китай - Монголия - Россия, чтобы принести больше пользы народам трех стран", - приводятся слова Ван И в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Пресс-служба аппарата Совбеза РФ ранее проинформировала, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, министр иностранных дел КНР Ван И и секретарь Совета национальной безопасности Монголии Жадамбын Энхбаяр провели в Москве консультации по безопасности. Стороны обсудили перспективы трехстороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов, представляющих совместный интерес, и рассмотрели темы, связанные с сотрудничеством на международной арене и в многосторонних форматах.

В 2016 году Россия, Китай и Монголия приняли программу создания экономического коридора трех стран. Проект нацелен на конкурентоспособное встраивание в мировые логистические маршруты и развитие регионов. На встрече в Самарканде в сентябре 2022 года стороны договорились о продлении программы на пять лет.