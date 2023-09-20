Глава Алтайского края заявил, что объем экспорта продукции АПК сохранят в регионе

По словам Виктора Томенко, аграрии имеют переходящие остатки зерна предыдущих сезонов и урожай 2023 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Экспорт сельхозпродукции из Алтайского края сохранится на уровне 2022 года несмотря на погодные аномалии, мешающие аграриям в уборке урожая. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор региона Виктор Томенко.

В 2023 году в регионе зафиксировали сильную засуху, за ней пришли проливные дожди. По оценкам специалистов, подобная ситуация происходила в 1992 году.

"В этом году обстановка в агропромышленном комплексе действительно сложная на сегодняшний день. Но оснований для снижения экспорта сельхозпродукции нет. Аграрии имеют переходящие остатки зерна предыдущих сезонов, плюс урожай этого года. Технические возможности и для уборки, и для сушки, и для хранения зерна у хозяйств есть. За последние годы параллельно с укреплением технического парка в регионе эффективно обновляются сушильные мощности и площадки хранения, что дает возможность максимально сохранять качество зерна. Уверен, обязательства и экспортные, и другие, край, конечно, выполнит", - сказал он.

Томенко подчеркнул, что за первые восемь месяцев 2023 года объем экспорта продукции АПК из региона даже превысил показатели аналогичного периода прошлого года почти на 25%. При этом природные аномалии мешают уборке. На сегодняшний день в Алтайском крае убрано 47% площадей зерновых и зернобобовых культур, получено 2,4 млн тонн зерна.

"Сначала, весной и летом, почвенная и атмосферная засуха не дала оптимальных условий развития сельхозкультур. Потом пошли дожди. В последние несколько дней погода стабилизировалась, хозяйства нарастили темпы уборки до 3% в сутки, при этом есть еще резервы", - сказал Томенко, отметив, что аграриям надо 10-12 дней без осадков, чтобы убрать урожай зерновых и зернобобовых.

Алтайский край имеет самую большую посевную площадь в России, площадь пашни составляет в целом более 6,5 млн га. За прошлые годы (2021 и 2022 годы) было собрано почти по 6 млн тонн зерновых культур. В прошлом году Алтайский край в сегменте производства зерновых и зернобобовых культур лидировал в России по сбору яровой пшеницы, гречихи и овса.