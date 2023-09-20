Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда

Планируется, что фонд станет первым и основным совместным финансовым институтом, созданным тюркскими государствами

АСТАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон "О ратификации соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда". Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда подписано в Анкаре в марте 2023 года. "Целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда для содействия экономическому развитию государств - участников Организации тюркских государств (ОТГ) путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности. Соглашение устанавливает цели, функции, полномочия и структуру Тюркского инвестиционного фонда", - говорится в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

В соответствии с соглашением, фонд имеет статус международной финансовой организации, который будет представлять региональный инвестиционный механизм с уставным капиталом в размере $500 млн. "Капитал фонда формируется из оплаченных и привлекаемых акций, подлежащих обращению. Общая номинальная стоимость акций составляет $350 млн, из которых на долю членов ОТГ приходится по $70 млн и $150 млн являются привлекаемыми", - отмечается в заключении комитета.

Планируется, что фонд станет первым и основным совместным финансовым институтом, созданным тюркскими государствами. Его функции будут направлены на мобилизацию экономического потенциала государств - членов ОТГ для укрепления торгово-экономического сотрудничества между ними, содействию предпринимательству, созданию рабочих мест.

После принятия Мажилисом закон о ратификации соглашения по созданию Тюркского инвестиционного фонда поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты) парламента Казахстана.