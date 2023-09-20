В Китае заявили, что будут пресекать попытки дестабилизировать курс юаня

Директор департамента монетарной политики Народного банка КНР Цзоу Лань отметил, что власти будут обеспечивать стабильность юаня путем устранения рисков, ведущих к чрезмерным колебаниям курса

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Китайские власти будут жестко пресекать действия, которые могут привести к дестабилизации валютного рынка КНР, и обеспечат стабильность юаня путем устранения рисков, ведущих к чрезмерным колебаниям курса. Об этом заявил директор департамента монетарной политики Народного банка Китая (НБК, Центробанк) Цзоу Лань.

"На предстоящем этапе НБК и Государственное управление валютного контроля КНР <...> будут жестко пресекать действия, которые дестабилизируют ситуацию на рынке, решительно противодействовать рискам, ведущим к чрезмерным колебаниям валютных курсов", - сообщил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста, который попросил прокомментировать дальнейшие меры китайского центрального банка на фоне ослабления юаня по отношению к доллару.

Как уточнил чиновник, ЦБ Китая проводит комплексную стратегию, нацеленную на "исправление отклонений, связанных с односторонними мерами и действиями цикличного характера". По его словам, финансовый регулятор учитывает долгосрочные перспективы, в соответствии с распоряжениями Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР стремится обеспечить стабильность курса, сохранить его "на рациональном и сбалансированном уровне".

Цзоу Лань признал, что поддерживать приемлемый курс юаня по отношению к американскому доллару очень важно. "Однако это не исчерпывающий фактор. Нужно иметь целостное представление, уделять больше внимания колебаниям юаня по отношению к валютной корзине", - пояснил он.

Глава департамента напомнил, что НБК ориентируется на 24 вида валют, выпускаемых странами и регионами, на которые приходится более 60% объема внешней торговли Китая. "В связи с усилением индекса доллара курс юаня к американской валюте несколько понизился, однако по отношению к другим денежным единицам он остается относительно высоким", - подытожил Цзоу Лань.