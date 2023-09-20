США из-за Японии отказались от критики китобойного промысла в рамках IPEF

Вашингтон предпочел избежать конфронтации с Токио, так как это могло бы снизить доверие других государств к дееспособности новой инициативы, сообщает Kyodo

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС /. Власти США решили отказаться от заявлений с критикой китобойного промысла в рамках Индо-Тихоокеанской экономической инициативы (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF) из-за несогласия с ними представителей Японии. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, Вашингтон предпочел избежать конфронтации с Токио на этой почве, которая могла бы снизить доверие других государств к дееспособности новой инициативы. Кроме того, принятие заявлений с критикой добычи китов могло вынудить Японию покинуть IPEF ради продолжения этого промысла.

В 2019 году Япония покинула Международную комиссию по промыслу китов (IWC), за что подверглась резкой критике со стороны ряда государств. Тогда в Токио подчеркнули, что научно установленное поголовье ряда видов этих животных позволяет возобновить их коммерческий промысел. После этого первая за несколько десятилетий коммерческая флотилия китобойных судов Японии вышла из портов страны.

В мае 2023 года президент США Джо Байден, находясь с официальным визитом в Японии, объявил о запуске новой экономической инициативы в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, IPEF будет создавать новые правила для экономики XXI века, которые помогут экономикам всех стран-участниц развиваться быстрее и на равных условиях. На данный момент к инициативе присоединились 14 государств.