В Минэнерго анонсировали радикальные меры по "серому экспорту" нефтепродуктов

Это повлияет на цены на топливо на внутреннем рынке, заявили в ведомстве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минэнерго рассчитывает, что радикальные меры по борьбе с "серым экспортом" нефтепродуктов и ряд системных мер будут приняты в ближайшие дни, что повлияет на цены на топливо на внутреннем рынке, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Госдуме.

"Над этим сейчас идет работа, мы в ближайшие дни предпримем достаточно радикальные шаги, они сейчас находятся в правительстве уже, для того, чтобы эту возможность прикрыть независимо от того, какая разница и какой дифференциал. Также, соответственно, системные меры будут приняты - сейчас будут в моменте приняты, чтобы это закрыть, и будут системные меры, которые не позволят это делать в будущем", - сказал он.