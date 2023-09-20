В Подмосковье число самозанятых за лето выросло на 44 тыс.

В процентном соотношении рост составил почти 22%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 44 тыс. человек из Московской области зарегистрировались в качестве самозанятых за прошедшее лето. Всего в регионе насчитывается более 580 тыс. работающих в статусе самозанятых, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В Московской области продолжает активно расти число самозанятых - сегодня в регионе уже 586 тыс. предпринимателей работают в этом статусе. Причем в летний период текущего года в Подмосковье было зарегистрировано более 44 тыс. самозанятых. Всего же с начала года этот показатель увеличился на 105 тыс. В процентном соотношении рост составил почти 22%", - сообщила Зиновьева.

Она также добавила, что в Московской области до конца года продолжается прием заявок на получение субсидий при выходе на маркетплейсы. Получить поддержку размером до 500 тыс. рублей наравне с субъектами МСП могут и самозанятые.

"В рамках данной поддержки бизнес может компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров. Участие в программе принимают 13 крупнейших торговых онлайн-площадок, в том числе Ozon, "СберМегаМаркет", Wildberries и "Яндекс.Маркет", - отметила зампред.