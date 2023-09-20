Минэнерго назвало заградительную пошлину на экспорт топлива одной из мер стабилизации

Однако вопрос компенсации для НПЗ в связи с ней не был решен, отметил первый замглавы ведомства Павел Сорокин

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заградительная пошлина на экспорт топлива рассматривалась как одна возможных из мер стабилизации рынка, но вопрос компенсации для НПЗ в связи с ней не был решен, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Госдуме.

"Заградительная пошлина - это одно из предложений, которое вносилось несколько недель назад. Но мы должны понимать, что меры, которые мы предлагаем, не должны привести к дефициту. Если мы делаем заградительную пошлину без компенсации какой-либо заводам, даже по части товаров, это приводит к отрицательной экономике заводов очень быстро. Она там не такая большая, как кажется, именно на заводах. Нельзя допустить того, чтобы мы, пытаясь решить проблему дизеля, получили дефицит бензина. Поэтому заградительная пошлина была одним из первых предложений, мы это обсуждали с коллегами, но здесь вопрос компенсации, по нему нет решения", - сказал он.