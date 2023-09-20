Путин заявил, что товарооборот РФ и КНР может приблизиться к $200 млрд

Президент РФ отметил успешное сотрудничество двух стран в области спорта и гуманитарной сфере

СТРЕЛЬНА /САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/, 20 сентября. /ТАСС/. Есть основания надеяться, что товарооборот России и Китая приблизится к цифре в $200 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.

Глава российского государства отметил, что на встрече с вице-премьером Госсовета КНР на полях международного экономического дальневосточного форума во Владивостоке было констатировано, что "за первый месяц текущего года товарооборот превысил $120 млрд". "И у нас есть все основания надеяться на то, что мы, во всяком случае, приблизимся к цифре в $200 млрд", - сказал Путин.

Он также отметил успешное сотрудничество двух стран в области спорта и гуманитарной сфере.