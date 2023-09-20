Импорт трубопроводного газа из РФ в Китай в январе - августе вырос до $4,46 млрд

В годовом исчислении показатель увеличился примерно на 86,4%

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе - августе составила $4,46 млрд, увеличившись в годовом исчислении примерно на 86,4%. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Физический объем импорта указанного энергоносителя в онлайн-системе ведомства не приводится.

Как проинформировало ГТУ, среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, первое место по-прежнему занимает Туркмения: за восемь месяцев поставки из этой страны по стоимости составили $6,63 млрд (рост на 5%). На втором месте находится Россия, за ней следует Мьянма (увеличение на 16,2%, до $993,94 млн). Далее идут Казахстан (снижение на 2,3%, до $782,91 млн) и Узбекистан (падение на 40%, до $370,57 млн).

Только за август импорт российского трубопроводного газа в КНР в денежном эквиваленте составил $519,32 млн, снизившись по сравнению с июлем на 6,5%.

Согласно данным управления, объем импортируемого Китаем трубопроводного газа из России в 2022 году увеличился в стоимостном выражении в 2,63 раза, достигнув $3,98 млрд.

Ранее "Газпром" сообщил, что 31 июля экспорт по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысил суточные контрактные обязательства и установил новый рекорд. В конце марта президент РФ Владимир Путин отметил, что совокупный объем поставок этого энергоносителя в Китай к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м плюс 100 млн тонн сжиженного природного газа.