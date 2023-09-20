Легальные майнеры могут балансировать загрузку энергосистемы в профицитных районах

Как сообщили в "Сообществе потребителей энергии", "меры должны быть экономическими, а не рестриктивными"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ) считает легальный майнинг ресурсом гибкости энергосистемы, который позволит балансировать ее загрузку в энергопрофицитных районах. Ассоциация выступает за экономическое стимулирование майнеров перетекать из дефицитных регионов или областей, где ослаблен контроль, туда, где энергосистеме нужны новые потребители, сообщили ТАСС в СПЭ.

"Они [ЦОДы] могут перемещать свои вычислительные мощности в энергоузлы, где, например, есть запертый избыток мощности. Или участвовать в программах Demand Response (управление спросом)", - сообщили ТАСС в СПЭ, отметив, что "меры должны быть экономическими, а не рестриктивными".

В ассоциации считают, что у майнеров должен быть выбор - либо они берут на себя долговременные обязательства содержания инфраструктуры в энергодефицитном регионе, если хотят работать там, либо "переезжают" в регионы, энергосистема которых способна удовлетворить их спрос.

"Мы против "серого" майнинга, поскольку потребляемую в промышленных масштабах, но по сниженным тарифам электроэнергию оплачивают остальные потребители, включая легальных майнеров. А добросовестные, легальные ЦОДы, это в том числе ресурс гибкости энергосистемы, поскольку позволяют балансировать ее загрузку", - подчеркнули в СПЭ.

Об ограничениях для майнеров

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минэнерго рассматривает вариант повышения тарифов на передачу электроэнергии для промышленных ферм по майнингу криптовалюты в энергодефицитных регионах, включая Иркутскую область, Забайкальский край и Бурятию. Для выявления майнинг-центров министерство считает необходимым создать в регионах специальные комиссии - майнеров будут определять по ровному графику потребления электроэнергии, близкому к максимальной мощности.

По оценкам "Коммерсанта", предложения Минэнерго могут увеличить конечную цену электроэнергии для майнинговых ферм на высоком напряжении в Иркутской области на 18-73%, до 3,2-4,7 рубля за 1 кВт⋅ч, в Бурятии - на 66-333%, до 4-11 рубля, а в Забайкальском крае - на 33-133%, до 5-8,9 рубля.

Кроме того, по данным газеты, для майнинг-ферм также рассматривается введение запрета на новое подключение к электросетям, низкий приоритет при подключении в регионах с дефицитом энергии, а также возможность их длительного отключения от сети.

В Минэнерго не прокомментировали информацию о возможных ограничениях.

О консолидации майнинга

Предлагаемые ограничения могут привести к тому, что отрасль консолидируется в руках игроков, обладающих собственными источниками энергии. Майнеры, которые не имеют доступа к дешевой энергии, могут выйти из бизнеса, заявил ТАСС аналитик "Финама" Леонид Делицын.

По его словам, на прибыль майнеров влияет цена криптовалют, сложность алгоритмов майнинга, стоимость оборудования и стоимость электроэнергии.

"Цены сейчас не на максимумах, сложность алгоритмов возрастает, ASIC-платформы у нас не производятся, их покупают за рубежом. Майнеры, у которых нет доступа к относительно дешевой энергии, постараются выйти из бизнеса", - говорит эксперт. При этом крупные игроки, обладающие собственными источниками энергии, смогут консолидировать отрасль. "Например, нефтяные компании, которые могут добывать энергию, сжигая попутный газ", - отмечает Делицын.