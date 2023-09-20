Чернышенко заявил, что инфраструктурные проекты помогут развитию туризма в Поморье

Архангельской области одобрили бюджетный кредит в размере 3,7 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Реализация инфраструктурных проектов в Архангельской области, три из которых связаны с дорожным строительством, благоприятно скажутся на развитии туризма в регионе, отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщает аппарат вице-премьера.

"Региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,7 млрд рублей на реализацию четырех проектов, три из которых связаны с дорожным строительством. Это, по словам вице-премьера, позитивно скажется, в том числе, на туристическом потенциале региона. Сейчас субъект активно участвует в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - говорится в сообщении.

На территории области сформировали более 150 туристических маршрутов. По прогнозам, в 2023 году регион посетят 363 тыс. человек. "На поддержку туристической сферы в 2023 году субъекту выделено почти 90 млн рублей. Правительство Архангельской области подписало соглашение о взаимодействии с корпорацией "Туризм.РФ", в планах - реализация семи совместных проектов по развитию туристских территорий", - рассказал вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.

На рабочей встрече вице-премьер и губернатор обсудили также вопросы социально-экономического развития региона, проекты в сфере науки, образования и спорта. Вице-премьер отметил, что основу экономики Архангельской области составляет промышленный сектор. "За последние три года суммарный объем промышленного производства региона оценивается более чем в 1 трлн рублей. Субъект уже два года подряд входит в пятерку лидеров по уровню инвестиционной привлекательности, а с 2023 года внедряет региональный инвестиционный стандарт. В текущем году среднемесячная заработная плата в регионе составила порядка 80 тыс. рублей. Это хорошие результаты, но необходимо продолжать работу и развивать новые направления", - приводит пресс-служба его слова.

Подготовка кадров и спорт

На встрече затронули вопросы подготовки кадров. На базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова будет создан кампус мирового уровня, на строительство которого из федерального бюджета выделено 15,9 млрд рублей. В кампусе появится научно-образовательный комплекс, технопарк, конгресс-центр, общежитие на 4 тыс. мест, а также спортивные объекты.

Чернышенко и Цыбульский обсудили вопросы развития спорта в регионе. Президентом поставлена цель - увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. "По итогам 2022 года в Архангельской области этот показатель составил 48,6%, что выше планового значения. Благодаря обновлению инфраструктуры в рамках федеральных проектов "Спорт - норма жизни" и "Бизнес-спринт" граждане занимаются спортом в комфортных условиях, а спортсмены сохраняют соревновательную активность", - отметил Чернышенко.

В регионе особенно активно развивают лыжный спорт. На территории Архангельской области несколько лет назад был создан центр лыжного спорта "Малиновка", который, по оценкам спортсменов и главного тренера сборной России, является одним из лучших в стране. Губернатор пояснил, что область вкладывает достаточно большие ресурсы в развитие этого центра, и регион недавно победил в конкурсе на строительство объектов размещения, которые в "Малиновке" и планируется создать.

"Несмотря на довольно хорошую базовую инфраструктуру, нашим лыжникам не хватает физкультурно-сервисного центра, который им необходим для тренировок в межсезонье. Мы разработали проект развития центра "Малиновка", разбив его на два этапа. Они достаточно дорогостоящие, но эта инфраструктура крайне востребована, учитывая, как сказалась внешнеполитическая ситуация на наших спортсменах. Хотел бы заявить о нашей готовности сделать из "Малиновки" спортивный центр мирового уровня, который мог бы стать базовой площадкой для нашей сборной", - сказал Цыбульский, слова которого приведены в сообщении.