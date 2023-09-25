Главная пленарная сессия "Промышленные стратегии нового времени". Видеотрансляция

"Иннопром. Казахстан"

В Казахстане 25-27 сентября проходит международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан". Организаторами мероприятия выступают министерство промышленности и строительства республики, министерство транспорта Казахстана и министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

"Ожидается, что главная сессия "Иннопром. Казахстан" соберет на одной сцене глав правительств Казахстана, России, Белоруссии и других стран региона, а также глав деловых ассоциаций и производственных компаний. Представители бизнеса и органов власти представят свои актуальные мысли о международной кооперации, а также новые перспективные проекты", - пояснили в пресс-службе Минтранса Казахстана.

В работе сессии принимают участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Белорусии Роман Головченко, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, зампред правительства – глава Минпромторга Денис Мантуров, министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, аким Костанайской области Казахстана Кумар Аксакалов, глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель Правления НПП Атамекен Раимбек Баталов, гендиректор Трансмашхолдинга Кирилл Липа.

Модератором сессии выступает программный директор ИННОПРОМ Антон Атрашкин.