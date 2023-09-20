СМИ: США не могут остановить экономический подъем КНР

Как сообщили эксперты журналу Foreign Policy, американцам следует переоценить методы, которые они используют "для достижения целей во внешней политике"

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. США не могут остановить экономический подъем КНР, несмотря на предпринимаемые антикитайские меры. Такое мнение высказали эксперты из исследовательских центров Саудовской Аравии, США и Сингапура в материале, опубликованной журналом Foreign Policy.

"Американское правительство пытается остановить рост Китая. Тем не менее, большой вопрос в том, сможет ли Америка добиться успеха в этом деле, и ответ, вероятно, нет", - говорится в колонке. Эксперты отметили, что администрация Байдена не отменила торговые пошлины, введенные Дональдом Трампом в 2018 году и пытается усилить давление на Китай, "запретив экспорт чипов, полупроводникового оборудования и определенного программного обеспечения".

По мнению авторов обзора, Китай не раз доказывал, что его технологическое развитие нельзя остановить. Эксперты указывают, в частности, что КНР запустила в космос около 540 спутников и проектирует конкурента сервису спутниковой связи Starlink Илона Маска, а китайская спутниковая система навигации Beidou по ряду показателей превосходит американскую GPS.

Также аналитики считают, что, когда США принимают меры против Китая, они не учитывают, что Пекин может принять ответные шаги. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что "у США нет хорошо продуманного комплексного подхода к ведению диалога с Китаем". Более того, пишут эксперты, ряд американских мер,в частности, по лишению КНР доступа к новейшим разработкам чипов может нанести больший ущерб американским компаниям, чем самому Китаю.

Эксперты заявляют, что "для Америки пришло время провести серьезную переоценку методов, которые она использует для достижения целей во внешней политике", и еще не поздно "переориентировать свою политику в отношении Китая так, чтобы она служила на благо американцев и остального мира".