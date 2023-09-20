Чекунков сообщил о ликвидации годового отставания по отгрузке угля на Шпицбергене

На архипелаге создали центр обслуживания морских судов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Около 140 тыс. тонн угля отгрузили на Шпицбергене за год. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, тем самым на архипелаге ликвидировано годовое отставание от плана по отгрузке.

"Год назад к 18 дальневосточным и арктическим регионам России нам добавилось еще одно нишевое, но ответственное дело - обеспечивать присутствие России на архипелаге Шпицберген. Отгрузили за год 140 тыс. тонн угля, ликвидировав более, чем годовое отставание плана. Все, что делаем на Шпицбергене, норвежцы контролируют с увеличительным стеклом. Любой судозаход - дотошно проверяют все, включая личные вещи экипажа, но мы работаем скрупулезно корректно в соответствии со всеми законами", - написал он.

Министр добавил, что на архипелаге создали центр обслуживания морских судов, принимающий мурманские рыболовецкие суда, "которым некуда стало заходить".

"Восстанавливаем турпоток - в столовой треста снова зазвучал китайский и другие языки. Разработали музейную и туристическую концепцию развития поселков Баренцбург и Пирамида. Работаем над созданием международной научно-исследовательской станции консорциумом стран БРИКС", - отметил Чекунков.

Министр ранее сообщал, что архипелаг был "сложным подарком" для ведомства - изношенная инфраструктура, уголь низкого качества, попавший в транспортную, финансовую и коммерческую блокаду. После передачи треста "Арктикуголь" под управление Минвостокразвития произошла смена управленческой команды, был принят антикризисный план, преодолена "блокада острова", налажены поставки всего необходимого для жизни и работы.

Правительство России в 2022 году передало министерству в управление трест "Арктикуголь" - предприятие, которое с 1931 года обеспечивает присутствие России на Шпицбергене. Добыча угля на архипелаге до 2032 года должна сократиться в три раза, до 40 тыс. тонн в год. "Арктикуголь" владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.