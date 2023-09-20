Госдума ратифицировала протокол об экспортном кредите Белоруссии на строительство АЭС

По оценке ГК "Росатом", общий объем использования кредита составит около $5,36 млрд

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Белоруссии о предоставлении правительству Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства двух энергоблоков атомной электростанции от 25 ноября 2011 года. Документ был внесен правительством РФ.

Протокол был подписан в Москве 2 марта 2023 года и в Минске - 3 марта 2023 года. По состоянию на 15 июня 2023 года просроченные обязательства белорусской стороны по соглашению отсутствуют.

Ранее протоколом от 14 июля 2020 года о внесении изменений в соглашение срок использования кредита продлевался на два года (до конца 2022 года), а также была перенесена дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Кроме того, "смешанная" процентная ставка по кредиту была заменена на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

По оценке ГК "Росатом", общий объем использования кредита составит около $5,36 млрд, в том числе в 2023 году - около $100 млн.

Ратифицированный Госдумой протокол предусматривает продление периода использования кредита на один год (до конца 2023 года), перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2023 года на 1 апреля 2024 года, осуществление платежей в погашение задолженности Белоруссии перед РФ по соглашению исключительно в российских рублях. Необходимые бюджетные ассигнования на кредит Белоруссии в 2023 году предусмотрены программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной законом о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, говорится в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в 2023 году поступления в федеральный бюджет в результате реализации этого документа сократятся на $173,2 млн и составят $88,6 млн, в период 2024-2038 годов поступления в федеральный бюджет увеличатся на $526,2 млн и составят $6 654,7 млн. Таким образом, вследствие реализации протокола ожидается, что начиная с 2023 года общая сумма поступлений в федеральный бюджет по соглашению увеличится на $353 млн и составит $6 743,3 млн, указывают в кабмине.