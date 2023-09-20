Россельхознадзор в октябре проверит места выращивания кофе в Бразилии

Руководитель службы Сергей Данкверт также сообщил бразильской стороне о готовности ведомства проинспектировать животноводческие предприятия республики, заинтересованные в получении права на поставки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор в октябре 2023 года проведет аудит бразильской системы контроля в местах выращивания, сортировки, переработки, складирования и упаковки кофе, сообщила пресс-служба ведомства по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с секретарем по торговле и международным отношениям Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии Роберто Серрони Перози.

"В октябре 2023 года будет проведен аудит бразильской системы контроля в местах выращивания, сортировки, переработки, складирования и упаковки, а также лабораторий, осуществляющих экспертизу перед отправкой кофе", - говорится в сообщении.

Ранее служба анонсировала проведение соответствующей проверки, отметив, что эта мера необходима для обеспечения соответствия ввозимой в России продукции единым карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС.

Основными экспортируемыми позициями из России в Бразилию являются пшеница, меслин и удобрения. Бразильские компании отправляют в РФ преимущественно соевые бобы, кофе и табак. Россия выразила интерес в интенсификации импорта из республики манго, лайма, кофе и табака, рассказали в службе.

Поставки мяса

Руководитель Россельхознадзора сообщил бразильскому коллеге о готовности ведомства проинспектировать животноводческие предприятия республики, заинтересованные в получении права на поставки, а также в возобновлении торговых возможностей после введенных ранее ограничений. Стороны согласовали проведение визита в конце ноября 2023 года. Кроме того, глава службы заявил об открытии для Бразилии с 21 сентября 2023 года российского рынка для экспорта живого крупного рогатого скота.

Перози, в свою очередь, анонсировал расширение списка аттестованных российских животноводческих организаций, успешно прошедших обследование на соответствие требованиям Бразилии и заинтересованных в отгрузках своих продуктов на зарубежный рынок. В настоящее время такое разрешение получили 10 компаний, производящих различные виды кормов и кормовых добавок для животных и рыб, а также муки растительного происхождения.

Помимо этого, коллеги обозначили интерес в экспорте в Россию рыбной продукции и генетического материала крупного рогатого скота в ЕАЭС. Данкверт подтвердил готовность содействовать расширению номенклатуры импортируемых из Бразилии позиций и пояснил, что для получения допуска рыбопродуктов необходимо на национальном уровне провести инспекции предприятий на соответствие российским требованиям. В части ввоза генетического материала стороны договорились в формате видеоконференции оценить соответствующие ветеринарные сертификаты, добавили в ведомстве.