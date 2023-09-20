Дума приняла в I чтении законопроект об исключении удержанного НДФЛ из размера хищения

Соответствующими поправками предлагается дополнить статью 158 Уголовного кодекса РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает, что в случае хищения дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), размер уплаченного налога не включается в сумму нанесенного хищением ущерба.

Документ в июне был внесен на рассмотрение депутатов правительством, поправками предлагается дополнить статью 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Законопроект был разработан во исполнение постановления Конституционного суда (КС) РФ, который пришел к выводу, что примечания к ст. 158 УК РФ закрепляют лишь общее понятие хищения. Таким образом, отсутствует норма, которая однозначно позволяла бы определить, включается ли сумма уплаченного НДФЛ в размер совершенного хищения или нет. В результате, суды могут приходить к двум взаимоисключающим решениям.

13 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект во исполнение этого постановления КС РФ. Законопроектом предлагается дополнить статью новым примечанием, согласно которому "в случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная или уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации".