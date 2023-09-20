Новак сообщил, что добыча нефти в РФ в 2023 году составит 527 млн тонн

По словам вице-премьера, добыча газа прогнозируется на уровне 642 млрд куб. м

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия в 2023 году планирует добыть 527 млн тонн нефти против 535 млн тонн в 2022 году, добыча газа прогнозируется на уровне 642 млрд куб. м. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF.

"В прошлом году Россия добыла 535 млн тонн нефти, это на 2% больше по сравнению с 2021 годом, несмотря на введенные санкции. В этом году ожидаем чуть меньше, это связано в том числе с нашим взаимодействием в рамках ОПЕК+, ожидаем 527 млн тонн", - сказал Новак, отметив, что переориентация поставок нефти в 2023 году продолжится в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Китай и Индию.

"Сегодня газовая отрасль функционирует стабильно, с начала года добыто уже 410 млрд куб. м газа. Планируем, что по результатам года мы добудем 642 млрд куб. м", - добавил вице-премьер.