Инвесторы вложат 15 млрд рублей в потребительский сектор Ставрополья

Это позволит создать 12 тыс. рабочих мест

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Инвесторы намерены вложить 15 млрд рублей в проекты потребительского сектора экономики Ставрополья в ближайшие пять лет. Это позволит создать 12 тыс. рабочих мест, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Растет инвестиционная активность. В регионе на ближайшие пять лет запланирована реализация десяти инвестпроектов в потребительском секторе на общую сумму 15 млрд рублей. В результате их реализации планируется создание 12 тыс. новых рабочих мест. В числе масштабных проектов - создание в Невинномысске торгово-логистического хаба стоимостью 10 млрд рублей, который объединит три крупных торгово-распределительных центра", - говорится в сообщении.

В правительстве региона сообщают, что на Ставрополье в 2023 году отмечается восстановление потребительской активности. Растут и объемы производства - с начала года объем отгруженных товаров предприятиями пищевой промышленности достиг 93 млрд рублей, что на 11% выше аналогичного периода прошлого года. Оборот в розничной сети региона вырос на 10%, в оптовой торговле - на 30%, в сети общественного питания - на 18,5%.

"В первую очередь необходимо обратить внимание на рост объема розничного товарооборота и налоговых поступлений, увеличение доли ставропольской продукции на прилавках наших магазинов. Решение каждой из этих задач - путь к росту качества жизни ставропольцев", - цитирует управление губернатора Владимира Владимирова.

В Ставропольском крае создана система господдержки бизнеса, в том числе при помощи регионального гарантийного фонда, краевого фонда микрофинансирования. Многоформатную торговлю в регионе развивают в том числе за счет госпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка". На Ставрополье работают более 18,6 тыс. стационарных объектов торговли и около 9 тыс. нестационарных объектов, действует 42 розничных рынка и 535 ярмарочных площадок.