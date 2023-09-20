"Норникель" планирует перевезти по Севморпути в 2023 году 2-2,1 млн тонн продукции

Компания намерена в 2024 году перевезти заявленные ранее 2,4 млн тонн, отметил директор департамента логистики Равиль Насыбуллов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия планирует перевезти по Северному морскому пути около 2-2,1 млн тонн продукции со своих предприятий, в 2024 планирует нарастить перевозки до 2,4 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Международной конференции "Нева-2023" директор департамента логистики "Норникеля" Равиль Насыбуллов.

"Порядка 2-2,1 млн тонн", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по объему перевозок в 2023 году.

В 2024 году, по словам Насыбуллова, компания планирует перевезти заявленные ранее 2,4 млн тонн. "Там порядка 2,4 млн тонн, потенциально у нас могут быть подвижки, связанные с объективными причинами, в связи с задержкой в поставках, но мы будем стремиться к заявленным объемам", - уточнил он.

Ранее вице-президент по федеральным и региональным программам горно-металлургической компании "Норильский никель" Андрей Грачев говорил, что компания выполняет программу по наращиванию перевозок грузов по Северному морскому пути с небольшим сдвигом вправо.

В октябре 2022 года российские компании, включая "Норникель", заключили соглашения с Минвостокразвития и "Росатомом" о ежегодном объеме грузопотока по Северному морскому пути до 2030 года.