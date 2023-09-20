СМИ: французские торговые центры отказались продавать топливо в убыток

Генеральный директор сети Carrefour, чьи слова привел LCP, отметил наличие риска "подорвать как баланс отраслей, так и территориальное равенство между потребителями"

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Французские сетевые розничные магазины отказались продавать топливо на своих заправках в убыток, отклонив предложение правительства республики. Об этом заявили представители торговых сетей после совещания с властями, выдержки из которого опубликовал парламентский телеканал LCP.

"Мы не должны открывать этот ящик Пандоры, рискуя подорвать как баланс отраслей, так и территориальное равенство между потребителями, - сказал генеральный директор сети Carrefour. - Что касается нас, группы Carrefour, мы не будем продавать в убыток".

В свою очередь председатель группы Les Mousquetaires, которой принадлежит сеть супермаркетов Intermarche, Тьерри Котийяр заявил, что если заправки при его магазинах начнут продавать топливо в убыток, то ему "придется поднять цены на мучные изделия". "Мы не заинтересованы в том, чтобы убивать малые частные бензоколонки, которые, очевидно, не смогут этого сделать", - добавил он. В аналогичном ключе высказались и руководители крупнейших торговых сетей Франции Syst me U и Е. Leclerc.

Французская энергокомпания TotalEnergies, которой принадлежит 3,4 тыс. заправок по всей Франции, в свою очередь также не планирует следовать рекомендации правительства. Глава компании Патрик Пуянне в интервью программе Quotidien заявил, что на их заправках "цены не опустятся ниже" и €1,99 за литр бензина "это потолок". Ранее компания объявила о намерении не допустить роста цен на топливо для розничных потребителей на своих АЗС выше €1,99 за литр и после 2023 года. Как отмечалось в коммюнике, опубликованном на прошлой неделе, сейчас на 2,6 тыс. из 3,4 тыс. заправок на территории Франции уже применяется эта мера, по крайней мере один из видов топлива - бензин или дизель - продается не дороже €1,99 за литр.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Le Parisien 16 сентября заявила, что на фоне продолжающегося роста средних цен на бензин и дизель в стране власти намерены приостановить действие закона от 1963 года, который запрещает компаниям торговать себе в убыток. По ее словам, такая стратегия позволила бы добиться заметных результатов в борьбе с инфляцией без субсидирования топливной отрасли для замедления роста цен. Позднее ассоциация автодорожных компаний Mobilians со ссылкой на предложение министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэра, заявила, что власти намерены выплачивать компенсации всем, кто согласится последовать рекомендации.

По данным Le Parisien, средняя цена на дизельное топливо на заправках Франции по состоянию на 18 сентября составляла €1,93 за литр (5 центов за 10 дней), бензин SP95 - Е10 продавался в среднем по цене €1,94 за литр (плюс 1 цент). Цены на бензин находятся на самом высоком уровне с начала года.