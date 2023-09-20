СМИ: кабмин ФРГ изучает поглощение компании, транспортировавшей газ "Северного потока"

По информации источников газеты Handelsblatt, такая сделка может быть осуществлена через компанию Sefe, бывшую Gazprom Germania, которая была национализирована во время энергетического кризиса

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии рассматривает возможность полного поглощения оператора газовых сетей Wiga, который ранее транспортировал часть газа из "Северного потока" на территорию республики. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

По информации источников газеты, такая сделка может быть осуществлена через компанию Sefe, бывшую Gazprom Germania, которая была национализирована во время энергетического кризиса. Отмечается, что Sefe уже владеет 50%-ной долей Wiga.

Как подтвердил изданию глава департамента экономической стабилизации и энергетической безопасности министерства экономики ФРГ Филипп Штайнберг, правительство рассматривает вопрос о возможной покупке совместно с компанией Sefe и обсуждает с Еврокомиссией, будет ли такая сделка "осуществимой и разумной".

Согласно данным Handelsblatt, трубопроводы Wiga должны сыграть важную роль в переходе Германии на водородную энергетику. В июле правительство страны приняло новую стратегию, важнейшим условием реализации которой является строительство к 2027 году транспортной сети протяженностью более 1,8 тыс. км. Для этого можно переоборудовать существующие газопроводы, пишет газета.

Wiga является оператором трубопроводов OPAL и NEL, проходящих по территории ФРГ и ряда соседних стран. Сеть общей протяженностью более 4 тыс. км представляет собой сухопутное продолжение газопровода "Северный поток", по которому ранее газ поставлялся из России в страны ЕС. Еще один принадлежащий Wiga трубопровод EUGAL был предназначен для приема ПГ из "Северного потока - 2".

После начала специальной военной операции РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в результате диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.