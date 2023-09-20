Госдума одобрила в I чтении законопроект о точечной настройке регулирования экспорта

Согласно ему, кабмин наделяется полномочиями по применению тарифных преференций при вывозе товаров в дружественные страны, а также страны, с которыми "в настоящее время интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество, на срок, не превышающий шести месяцев"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий правительству РФ временно снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в дружественные страны и обнулять ставки на экспорт товаров из отдельных регионов России. Документ, инициированный правительством, вносит поправки в закон "О таможенном тарифе".

Согласно проекту закона, кабмин наделяется полномочиями по применению тарифных преференций (снижение ставок экспортных пошлин) при вывозе товаров в отдельные дружественные страны, а также страны, с которыми "в настоящее время интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество, на срок, не превышающий шести месяцев", говорится в пояснительной записке.

Кроме того, правительство получит полномочия по установлению на временной основе (не более 12 месяцев) тарифных квот (предусматривающих применение пониженных или нулевых ставок вывозных таможенных пошлин в рамках определенного объема) на вывоз отдельных видов товаров, производимых на территории субъекта (субъектов) РФ, в отношении которого (которых) действуют ограничительные меры в связи с санкциями отдельных иностранных государств в отношении РФ.

Также правительство РФ сможет устанавливать на временной основе (не более 12 месяцев) тарифные квоты (предусматривающие применение пониженных или нулевых ставок вывозных таможенных пошлин в рамках определенного объема) на вывоз отдельных видов товаров. Речь идет о товарах, производимых на территории субъекта (субъектов) РФ, географическое положение (географическая удаленность от рынков сбыта, центров по хранению и переработке продукции) которого требует особого подхода при применении мер регулирования вывоза таких товаров, указывают в кабмине.

"Законопроект разработан в целях предоставления правительству РФ возможности точечной настройки вводимых в Российской Федерации мер регулирования экспорта", - говорится в пояснительной записке.