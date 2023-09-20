В "Автодоре" сообщили о заинтересованности компаний КНР в партнерстве по "Южному кластеру"

Как заявил первый зампредседателя правления организации Игорь Коваль, коллеги из Китая проявили интерес к участию в виде концессионеров в нескольких проектах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Китайские компании заинтересованы в партнерстве с госкомпанией "Автодор" по реализации проекта "Южный кластер", сообщил журналистам первый зампредседателя правления "Автодора" Игорь Коваль в кулуарах конференции-форсайт "Из 2013-2023 в 2024-2030".

"Китайские организации <...> заинтересованы в участии в виде концессионеров в ряде наших проектов. <...> У нас достаточно большой дискуссионный трек был по "Меридиану" с китайскими организациями. <…> Китайцы заинтересованы и в реализации "Южного кластера", - сказал он.

Как сообщал Коваль ранее, Русская холдинговая компания и China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (CC7, входит в корпорацию CNCEC) создали проектную компанию для реализации проекта трассы "Меридиан" и подачи заявки на концессионное соглашение.

Федеральный проект "Южный кластер" был представлен на форуме "Таврида" в Крыму. Проект стал частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В него входят такие проекты, как новая платная трасса Джубга - Сочи и перенос железнодорожной дороги от Черноморского побережья.