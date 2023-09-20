В Госдуме призвали увеличить субсидии аграриям на транспортировку продукции

Член комитета по энергетике ГД Юрий Станкевич считает, что это позволит сохранить доходность для предприятий АПК и не допустить роста цен на продукты питания

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Для поддержки аграрно-промышленного комплекса России в условиях роста цен на топливо необходимо рассмотреть возможность увеличения субсидий сельхозпроизводителям для компенсации части затрат на транспортировку продукции, заявил журналистам член комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич.

Увеличение субсидии позволит сохранить доходность для предприятий АПК и не допустить роста цен на продукты питания, заявил депутат по итогам правительственного часа, на котором обсуждались результаты госпрограммы развития сельского хозяйства.

Станкевич отметил, что в июле - августе оптовые цены на бензин и дизтопливо существенно выросли на фоне увеличения налоговой нагрузки на производителей нефтепродуктов, ослабления курса рубля и динамики цен на энергоресурсы на мировых рынках. По его словам, НПЗ в РФ ежегодно производят более 80 млн тонн дизеля, который является одним из основных товаров российского экспорта, в то время как аграрии потребляют не более 5% этого объема.

В 2023 году на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции из федерального бюджета выделены субсидии в размере 7 млрд рублей.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил об улучшении ситуации с обеспечением российских аграриев топливом за последние 10 дней, однако, по его словам, она все еще требует особого внимания. До этого Патрушев говорил о проблемах с наличием горючего топлива у аграриев и выражал опасение, что дефицит топлива может остановить полевые работы. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что российские нефтяные компании обещали на совещании с вице-премьером РФ Александром Новаком обеспечить поставки топлива аграриям в период посевной.

Минэнерго рассчитывает, что радикальные меры по борьбе с "серым экспортом" нефтепродуктов и несколько системных мер будут приняты в ближайшие дни, что приведет к снижению биржевых цен на топливо, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Госдуме.