Эксперт: объем предложения красной икры на рынке вдвое превысит показатель 2022 года

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, вылов лососевых в 2023 году подошел к 600 тыс. тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Объем предложения красной икры на российском рынке минимум вдвое превысит показатель прошлого года, так как вылов лососевых в этом году подошел к 600 тыс. тонн. Об этом в интервью ТАСС на стенде информагентства на семнадцатой Международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"С точки зрения оснований для увеличения цен на красную икру - я таких оснований не вижу. А вот аргументов в пользу того, чтобы цены снизились, а также причин для этого вижу очень много. С моей точки зрения эти причины уже сейчас должны начать действовать. Прежде всего вылов лососевых в этом году подошел к 600 тыс. тонн, это означает, что объем предложения красной икры на рынке как минимум вдвое превысит объем предложения прошлого года", - отметил Зверев.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на довольно неплохие показатели по экспорту лососевых, серьезных намерений наращивать объемы такого экспорта пока нет. Зверев связывает это, прежде всего, с невозможностью контролировать объем вылова, так как здесь, как и в случае с урожаями, все в первую очередь зависит от природных факторов.

"Если торговых партнеров приучать к большим объемам экспорта, то в случае природных причин, а вывод лосося зависит только от природных причин, могут случаться сбои. Такие сбои в поставках будут только нервировать наших партнеров. Поэтому эскалация экспорта лососевых была бы, наверное, неправильным в долгосрочном смысле решением", - подчеркнул он.

Основанная в 1991 году выставка "Нева" является крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, входит в десятку крупнейших мировых выставок. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.