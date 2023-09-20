АО "БЭСК" увеличило финансирование инвестпрограммы почти на 30% в 2023 году

Она составит 5,8 млрд рублей

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Инвестиционная программа АО "Башкирская электросетевая компания" (БЭСК) выросла почти на 30% в 2023 году и составит 5,8 млрд рублей. Большая часть средств направлена на повышение надежности электросетей, сообщил гендиректор общества Сергей Гурин на пресс-конференции.

"Общий объем инвестпрограммы у нас на этот год - 5,8 млрд рублей. Это на 1 млрд больше, чем в прошлом году, то есть объем инвестиций почти плюс 30%. Большая часть средств направлена на поддержание текущей инфраструктуры, это все связано с обеспечением надежности и качества, и создание новых центров питания, и вопросы цифровизации и приборов учета", - сообщил Гурин.

В этом году будет установлено порядка 40 тыс. приборов дистанционного учета. Здесь стоит задача через год довести долю умных приборов учета до 50%, или порядка 400 тыс., отметил генеральный директор. Это позволит получить экономию электроэнергии и корректность учета. Также сейчас большое внимание уделяется вопросу антитеррористической защиты объектов. На 2024 год ожидается такой же объем инвестиций. "На следующий год и ожидания по росту тарифов скажем так, небольшие, с учетом определенных событий. Поэтому нам важно для того, чтобы сохранить физический объем, чтобы рост цен на продукцию не превышал инфляцию. Если этого не происходит, то объемы падают", - добавил Гурин.

БЭСК занимает доминирующее положение по передаче электроэнергии на территории Башкирии. Компания владеет магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4-500 кВ общей протяженностью около 88 тыс. км, тремя подстанциями 500 кВ, 12 подстанциями 220 кВ, 250 подстанциями 110 кВ, 334 подстанциями 35 кВ и 22,9 тыс. трансформаторными пунктами 0,4/6/10 кВ. В БЭСК входят ООО "Башкирэнерго", ООО "БСК" и ООО "БЭСК Инжиниринг". 90,47% акций БЭСК владеет "Система-Инвест" - дочерняя компания АФК "Система".