В Молдавии заявили о получении от США более $76 млн на возмещение затрат на электроэнергию

Пресс-секретарь правительства республики Даниел Водэ отметил, что перевод суммы осуществили через Всемирный банк

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Агентство по международному развитию США (USAID) выделило Молдавии $76,8 млн для возмещения расходов на электроэнергию за прошлую зиму. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь правительства республики Даниел Водэ.

"В рамках обязательства USAID предоставить помощь в размере $300 млн для укрепления энергетической безопасности республики недавно завершена процедура перевода правительству $76,8 млн в качестве прямой бюджетной поддержки. Прошлой зимой наша страна заложила эту сумму в бюджет из государственных ресурсов, способствуя прямой поддержке граждан, а теперь денежные средства могут быть использованы на поддержку других общественных нужд", - пояснил Водэ. Он уточнил, что перевод суммы сделан через Всемирный банк.

Летом 2022 года в Молдавии начались массовые демонстрации протеста, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности, а также досрочных выборов в парламент. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в прошлом году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Власти ввели режим жесткой экономии, выделив из бюджета около $261 млн для компенсации малоимущим слоям населения расходов на оплату газа, электроэнергии и отопления жилья. Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота, были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела.