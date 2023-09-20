На Украине заявили о нежелании вводить эмбарго на польские фрукты и овощи

Как сообщил заместитель министра экономики страны Тарас Качка, Киев надеется на переговоры с Варшавой

ТАСС, 20 сентября. Украина не хочет вводить эмбарго на поставки польских овощей и фруктов, рассчитывает на достижение соглашения. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польской радиостанции RMF24.

"Я ожидаю,что не будет украинского эмбарго на польские яблоки и овощи", - сказал Качка.

По словам чиновника, возможное введение эмбарго на ввоз на Украину польских яблок, томатов, лука и капусты было бы "последним шагом, а главной целью является достижение соглашения" с польской стороной.

"Планом А является поиск договоренности. Мы представили механизм совместного контроля за четырьмя продовольственными продуктами (пшеница, рапс, кукуруза, подсолнечник - прим. ТАСС), чтобы защитить интересы польских фермеров", - сказал он, добавив, что Украина отступает от идеи "общего запрета".

"Решать, сколько этого зерна впустить на свой рынок, будет Польша", - добавил украинский чиновник.

Ранее Качка заявил, что Киев начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. Он также сказал, что Киев будет вынужден реагировать на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.